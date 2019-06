Magistrati indagati, il guardasigilli Bonafede invia gli ispettori ministeriali a Piazzale Clodio per “accertamenti, valutazioni e proposte”

La vicende giudiziarie che stanno investendo i magistrati romani, Luca Palamara e Stefano Fava, e più in generale il clima creatosi a Piazzale Clodio, in particolare dopo l’uscita di scena del procuratore capo Giuseppe Pignatone, sono all’attenzione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il guardasigilli, si apprende da fonti qualificate di via Arenula, già nei primi giorni di maggio, ha chiesto agli ispettori di svolgere “accertamenti, valutazioni e proposte”. Il Guardasigilli – che, come viene riferito, è molto preoccupato data la delicatezza della vicenda che coinvolgerebbe anche le nomine del Csm – tiene il massimo riserbo e si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa quando il quadro sarà più chiaro, nel pieno rispetto dell’autonomia della magistratura che ha aperto un’inchiesta.