Manovra, domani si apre la partita con l’Ue. Approda a Palazzo Chigi il documento programmatico di Bilancio che dovrà essere inviato a Bruxelles entro martedì

Ormai ci siamo, lunedì sarà il giorno in cui in Consiglio dei ministri approderà il Documento programmatico di Bilancio (Dpb). Un testo vitale che, norme alla mano, dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Fonti di Governo spiegano che il ddl di Bilancio, cioè la Manovra vera e propria, potrebbe essere approvato “salvo intese” lunedì stesso ma non si esclude uno slittamento di pochi giorni. Infatti la presentazione in Parlamento è fissata al 20 ottobre, termine comunque perentorio. Ma lunedì non si parlerà solo di manovra e dpb perché, secondo quanto emerge in queste ore, è più che probabile che nello stesso Cdm l’esecutivo Conte decida di esaminare il Dl Fisco, quest’ultimo fondamentale per assicurare le coperture necessarie alla Manovra.