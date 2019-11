Mazzette e appalti in Tribunale, 20 arresti per corruzione a Roma. Sono coinvolti 12 imprenditori e 8 funzionari pubblici

La Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, nei confronti di 20 persone (pubblici dipendenti e privati imprenditori) accusate di corruzione, turbativa d’asta e falso nell’aggiudicazione di appalti pubblici riguardanti alcuni lavori al Tribunale di Roma. Nell’ambito della stessa operazione i militari del Nucleo Speciale Anticorruzione delle fiamme gialle hanno compiuto decine di perquisizioni tra Roma, Napoli e Frosinone in abitazioni, uffici pubblici e sedi di società coinvolte.

L’inchiesta riguarda l’assegnazione di lavori svolti presso gli uffici della Corte d’Appello della Capitale e altre opere realizzate nel Palazzo di giustizia di Roma. Dei 20 arrestati quattro sono finiti in carcere, si tratta di due funzionari pubblici e altrettanti imprenditori, dieci ai domiciliari e sei all’obbligo di firma. In tutto gli imprenditori coinvolti sono 12.

I funzionari pubblici coinvolti sono in servizio presso il Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture, il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria, l’Ater, l’Istituto centrale di formazione per il personale della giustizia minorile e l’Ufficio per i servizi tecnico-gestionali del ministero dell’Interno.

Le indagini compiute dalla Finanza hanno svelato che i lavori, formalmente assegnati a diverse società, venivano eseguiti da uno stesso imprenditore. I funzionari pubblici venivano corrotti anche attraverso l’esecuzione o il pagamento di lavori di ristrutturazione presso appartamenti o facendogli ottenere condizioni vantaggiose nell’acquisto di immobili, sponsorizzazioni per trasferimenti d’ufficio, oppure assunzioni di familiari.