Miracoli italo-cubani. In 72 ore l’Esercito ha realizzato un ospedale da campo a Crema. E’ entrato in funzione oggi ed è gestito da 50 sanitari arrivati da Cuba

“Sono bastate 72 ore ai nostri soldati per realizzare un ospedale da campo a Crema in provincia di Cremona. La struttura dotata di 32 posti letto, tutti con erogatori di ossigeno, 3 posti per terapia intensiva ed una sala radiografica specializzata è operativa da oggi; accoglierà pazienti affetti da #Covid19, fornendo un importante aiuto e sollievo alle strutture ospedaliere della zona”. E’ quanto scrive su Facebook l’Esercito mostrando le foto dell’ospedale allestito a Crema per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il nuovo presidio sanitario è entrato pienamente in funzione oggi pomeriggio con il ricovero dei primi 5 pazienti positivi al Covid-19. All’interno della struttura operano oltre 50 tra medici e infermieri cubani.