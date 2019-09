Nei guai due dipendenti di Atac e due di Metro Roma per i guasti alle scale mobili delle stazioni Repubblica e Barberini. L’accusa è di frode e lesioni

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Roma, ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il grave incidente che il 23 ottobre 2018, a Roma, causò, in seguito al crollo di una scala mobile della fermata della Metro A Repubblica, il ferimento di alcuni tifosi Cska Mosca, nonché sulle cause che il 21 marzo 2019 determinarono il guasto, sempre alle scale mobili, della fermata Barberini. Gli agenti della Squadra Mobile capitolina e del commissariato Viminale all’alba hanno eseguito un’ordinanza cautelare interdittiva a carico di 4 dipendenti di Metro Roma e Atac. Le accuse sono di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose. La stazione di Repubblica, proprio a causa dell’incidente dell’ottobre 2018, è rimasta chiusa per 246 giorni.