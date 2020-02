Nel Lodigiano i contagi da Coronavirus salgono a 6. Oltre 150 persone in quarantena. La Regione Lombardia invita gli abitanti di Codogno, Castiglione e Casalpusterlengo a rimanere in casa

Sono 6 i casi positivi al Coronavirus in Lombardia. Altre tre persone, oltre il 38enne, ricoverato ieri sera in gravi condizioni a Codogno, alla moglie di quest’ultimo e a un amico, hanno accusato dei disturbi, si sono recate in ospedale e sono risultate positive al test. “Stiamo indagando – ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera -, sono 3 persone che si sono presentate con quadro clinico di polmonite all’ospedale di Codogno, stiamo cercando di capire se ci sono stati contatti con i primi 3 casi”. “A oggi – ha detto ancora Gallera – abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone”.

“Il 38enne ha iniziato a manifestare i primi sintomi giorno 15 febbraio – ha detto ancora l’assessore Gallera -, è andato in Pronto soccorso il 18, lamentando uno stato febbrile. Lì è rimasto alcune ore e poi è stato rimandato a casa, quindi è peggiorato ed è stato ricoverato. La sua situazione è degenerata velocemente. In terapia intensiva, di fronte alle insistenti domande degli anestesisti, la moglie ha ricordato che il marito ha avuto più incontri con un amico che era stato in Cina. Da lì i tamponi e la conferma. Abbiamo anche trovato l’uomo che era tornato dalla Cina il 21 gennaio. Ora è al Sacco – ha aggiunto l’assessore -, ha effettuato i controlli e sta bene. Anche la moglie è risultata positiva anche se le sue condizioni sono buone. Ieri è emerso un terzo caso con polmonite, Coronavirus, era una persona che condivideva attività sportive con il 38enne”.

“Invitiamo gli abitanti dei comuni di Codogno, Castiglione e Casalpusterlengo a rimanere nelle proprie case per evitare la diffusione del Coronavirus” ha aggiunto l’assessore regionale al Welfare nel corso della stessa conferenza stampa. “I contatti diretti – ha aggiunto Gallera – verranno messi in quarantena obbligatoria o nel proprio domicilio, oppure stiamo approntando d’intesa con il Prefetto un luogo apposito. Abbiamo già iniziato a lavorare subito con tutti i dipendenti dell’azienda del paziente Uno di fare i tamponi. Sono stati fatti tamponi a 150 tra operatori sanitari, medici e parenti stretti”.

“I casi segnalati in Lombardia sono i primi che si sono verificati sul territorio italiano e ci fanno entrare in una fase nuova” ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito a margine dei lavori della Task Force sul coronavirus che si è svolta stamani al Ministero della Salute. “Per la prima volta – precisa – siamo passati da casi di importazione a casi di circolazione locale del virus”.