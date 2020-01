Nel milleproroghe la revoca delle concessioni autostradali. Di Maio: “I Benetton perderanno profitti perché non hanno fatto quanto dovuto”

“Nel milleproroghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali”. E’ quanto ha detto il leader M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. “Questo decreto – aggiunge – dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton”. “La retorica che si perdono i posti Di lavoro” con la revoca delle concessioni ad Autostrade “è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non hanno fatto quanto dovuto per mantenere quel ponte”, riferendosi al Morandi di Genova. “Io non sono tranquillo che ci siano quei signori – ha aggiunto il leader pentastellato – che non hanno mantenuto il ponte Morandi che ora gestiscono 3 mila chilometri, bisogna riprenderci quella gestione e poi i dipendenti verranno chiaramente impiegati”.

“Alcuni giornali – ha detto Di Maio a proposito di alcuni provvedimento del governo – hanno riportato le notizie sui furbetti del reddito di cittadinanza. Mi spiace che in passato non ci sia stata la stessa evidenza sui furbetti di altri strumenti di welfare e che non ci sia stata la stessa attenzione sui 300 arresti di ‘ndrangheta. Il primo gennaio del 2020 è un giorno già importante perché entra in vigore la legge sulla prescrizione”.

“In questa settimana – ha aggiunto il ministro degli Esteri – ho fatto il conto di quante leggi o provvedimenti abbiamo fatto approvare in 20 mesi: sono 40 provvedimenti del M5s. Sono quei 40 provvedimenti che erano nel nostro programma e che a volte abbiamo approvato contro tutto e tutti. Dobbiamo attrezzarci per diventare determinanti e fare due cose: continuare a cambiare la vostra vita in meglio e proteggere le leggi che sono state approvate. Noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Il 2020 sarà l’anno degli stati generali”.