Netanyahu rimette il mandato nelle mani del presidente Rivlin. Il premier israeliano non è riuscito a formare il Governo. Nuovo incarico a Gantz

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che rimetterà il mandato di formare il nuovo governo nelle mani del presidente Reuven Rivlin. Il leader del Likud, per la seconda volta in sei mesi, non riesce a formare il governo. Netanyahu aveva ricevuto l’incarico da Rivlin lo scorso 25 settembre e dopodomani sarebbe scaduto il termine. Rivlin intende “trasferire il mandato per formare il nuovo governo, il più presto possibile”, al presidente di Blu-Bianco Benny Gantz e “di affidargli 28 giorni di tempo così come previsto dalla legge”. In un video postato su Facebook, Netanyahu ha sottolineato di aver lavorato, da quando ha ricevuto il mandato, “senza sosta per stabilire un largo governo di unità nazionale” ma che gli sforzi per portare Gantz al tavolo negoziale, per prevenire nuove elezioni, sono falliti visto che il suo partito “ha sempre rifiutato”.