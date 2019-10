Non era Mafia Capitale. La Cassazione ribalta il verdetto del processo Mondo di Mezzo. Cadono molte accuse anche nei confronti di Carminati e Buzzi

Non era Mafia Capitale. La Cassazione ha ribaltato il verdetto del processo Mondo di Mezzo escludendo l’associazione mafiosa riconosciuta in Appello. Cadono anche molte delle accuse contestate al re delle coop romane, Salvatore Buzzi e all’ex estremista di destra, Massimo Carminati, in appello condannati a 18 anni e 4 mesi il primo e a 14 anni e 6 mesi il secondo. Si torna, dunque, alla sentenza di primo grado dove vennero riconosciute due associazioni criminali distinte, ma non mafiose.

“Ritenuta la sussistenza di due associazioni – scrivono nella sentenza i giudici del collegio presieduto da Giorgio Fidelbo -, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Guarnera Cristiano e Gaglianone Agostino per non aver commesso il fatto. Annulla inoltre la stessa sentenza nei confronti di Brugia Riccardo, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Calvio Matteo, Carminati Massimo, Di Ninno Paolo, Garrone Alessandra, Gramazio Luca, Guarany Carlo Maria, Lacopo Roberto, Pucci Carlo e Testa Fabrizio Franco limitatamente al trattamento sanzionatorio per i reati associativi come riqualificati nonché nei confronti di Panzironi Franco quanto al ritenuto concorso esterno nel reato associativo”.

“Era una storia giuridicamente un po’ forzata: per annullare senza rinvio vuol dire che la Cassazione l’ha ritenuta giuridicamente insostenibile” ha commentato il legale di Carminati, Cesare Placanica. “Con questa sentenza sicuramente la vita del mio assistito è cambiata” ha detto, invece, il difensore di Buzzi, Alessandro Diddi. “Ora è troppo difficile fare dei calcoli – ha aggiunto il legale -, ma è stato annullato il capo di imputazione sulla Mafia. La Cassazione ha riconosciuto quello che dicevamo sin dall’inizio e cioè che c’era un sistema di corruzione marcio, ma non la Mafia”.

La Cassazione doveva, per l’appunto, vagliare la posizione di 32 imputati, di cui 17 condannati dalla Corte d’Appello di Roma, lo scorso anno, a vario titolo per mafia (per associazione a delinquere di stampo mafioso, o con l’aggravante mafiosa o, ancora, per concorso esterno). L’accusa, mossa dalla Procura di Roma, ruotava attorno alla costituzione di una “nuova” mafia, con propaggini nel mondo degli appalti della Capitale. Mercoledi’ scorso la procura generale della Cassazione aveva chiesto la sostanziale convalida della sentenza d’appello.

“Questa sentenza – ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi – conferma comunque il sodalizio criminale. E’ stata scritta una pagina molto buia della storia di questa città. Lavoriamo insieme ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo un percorso di legalità e diritti. Una cosa voglio dire ai cittadini onesti: andiamo avanti a testa alta”.

“La Corte di Cassazione – ha commentato invece il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra (M5S) – smentisce l’impianto della sentenza della Corte d’appello di Roma: Buzzi e Carminati nella Capitale non avevano costituito un sodalizio di stampo mafioso che, mediante l’intimidazione solo paventata e la leva della corruzione, aveva in pugno tanti uffici dell’amministrazione comunale capitolina, ottenendo appalti ed affidamenti in maniera del tutto illecita. A Roma non c’era mafia. Secondo la Cassazione. Le sentenze si rispettano. Ma le perplessità, i dubbi, le ambiguità permangono tutte”.