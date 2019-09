Nuove alleanze in vista. Iannone invita Salvini alla festa di CasaPound: “E’ il benvenuto. La situazione politica è tragicomica perché chi di dovere non alza i toni”

Dopo la fine dell’alleanza con i Cinque stelle, un’altra forza politica pare volersi alleare con Matteo Salvini. A lanciare un singolare appello ci ha pensato, interpellato dall’AdnKronos, il leader di Casapound, Gianluca Iannone (nella foto): “La situazione politica è abbastanza tragicomica, perché di fatto chi di dovere non alza i toni, non chiama alla ‘guerra’, dal punto di vista politico ovviamente. La situazione è allucinante: siamo in balia di personaggi incapaci di governare”. E poi l’invito: Salvini passerà alla festa? “Non lo sappiamo – dice Iannone – certamente è il benvenuto. Mi piace ricordare anche Gianluca Bonanno, che passò alla nostra festa a Milano 4 anni fa, in quanto uomo libero ci venne a fare un saluto e venne a dire la sua sull’Europa, sull’euro e sulla Merkel”.