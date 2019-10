Oggi la sentenza definitiva del processo Mafia Capitale. I giudici della Cassazione sono in camera di consiglio. Il verdetto previsto nel pomeriggio

E’ prevista nel pomeriggio la sentenza definitiva del processo di Mafia Capitale. I giudici del collegio della sesta sezione penale della Corte di Cassazione sono già in camera di consiglio. Al vaglio della Suprema Corte ci sono i ricorsi presentati da 32 imputati condannati in appello, 17 dei quali per associazione di stampo mafioso, nella veste di promotori, organizzatori o partecipi, o con la sola aggravante del metodo mafioso. L’accusa, mossa dalla Procura di Roma nei confronti dei membri dell’organizzazione che faceva capo all’ex estremista di destra Massimo Carminati e dell’ex re delle coop Salvatore Buzzi, ruota attorno alla costituzione di una “nuova” Mafia, con propaggini nel mondo degli appalti della Capitale. Mercoledì scorso la procura generale della Cassazione aveva chiesto la sostanziale convalida della sentenza d’appello.