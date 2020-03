L’Oms apprezza quanto sta facendo il Governo per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. Kluge: “L’Italia piattaforma del know how Ue sul virus”

“Sincero apprezzamento per la leadership dimostrata dal ministro della Salute italiano Roberto Speranza” nella gestione della crisi sul Coronavirus e per aver concordato l’invio a Roma presso il ministero di “un senior advisor” dell’Organizzazione mondiale della sanità. E’ quanto ha espresso il direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge (nella foto), nel suo intervento al Consiglio Ue salute straordinario. Kluge ha anche chiesto di sostenere l’Italia in quanto “piattaforma del know how Ue sul virus”.

Il direttore per l’Europa dell’Oms ha poi espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’Italia anche per aver voluto “espandere” la capacità di gestione della situazione alle regioni del Paese “tenendo l’ufficio dell’Oms di Venezia come base”. Un ringraziamento è stato rivolto alle autorità nazionali pure per aver organizzato una conferenza stampa congiunta con autorità europee e Oms al termine della missione svoltasi in Italia la scorsa settimana, un’occasione per portare del “buon senso nel dibattito sul Covid-19”.

Anche il presidente dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha voluto ringraziare il presidente Sergio Mattarella “per il suo appello alla nazione”. “L’Italia sta reagendo con forza” ha scritto su Twitter, in italiano e inglese, Ghebreyesus sottolineando che “il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia. L’Oms vi sta accanto”.