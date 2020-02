Open Arms, nuova grana per Salvini. Il tribunale dei ministri di Palermo lo accusa di sequestro di persona. Ad agosto l’ex ministro bloccò la nave della Ong

“Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai!”. E’ quanto ha detto ieri il leader della Lega, Matteo Salvini. Il caso è quello della Open Arms e la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini è stata mossa dalla Tribunale dei ministri di Palermo. “Pensano di farmi paura? No, perché ritengo di fare, bene o male il mio lavoro, il mio dovere, di aver difeso confini, interesse sicurezza e onore del nostro paese” ha aggiunto Salvini. “Ormai è come la collezione delle figurine Panini – ha detto ancora l’ex ministro dell’Interno -, c’è chi colleziona calciatori, chi richieste di processi. Se mai a processo ci dovranno andare coloro che avranno svenduto il nostro paese, aziende, risparmi e futuro degli italiani. Verrà il giorno in cui dovranno rispondere di quel che non hanno fatto i politici prima e dopo di me”.