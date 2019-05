Poste Italiane sigla un maxi accordo con Microsoft per innovare 12.800 uffici postali

Maxi accordo tra Poste Italiane e Microsoft per acquisire il massimo dell’innovazione nel Gruppo e spingere parallelamente la competitività dell’intero Paese, attuando iniziative di formazione congiunta per piccole imprese, pubblica amministrazione e Cybersecurity nell’ambito del progetto Ambizione Italia. La partnership, in linea col piano Deliver 2022, fa parte del progetto di trasformazione digitale e di miglioramento della produttività degli uffici postali. Fattore strategico di questo percorso sarà anche la valorizzazione dei talenti, che in modo trasversale arriverà a coinvolgere i 134 mila dipendenti di Poste: dal management, agli impiegati, ai commerciali, ai portalettere. Faremo sempre di più la nostra parte per avvicinare i cittadini alle nuove tecnologie in modo più facile e sicuro, ha detto l’Ad di Poste, Matteo Del Fante. “Poste incarna il volto storico del Paese” e potrà rinnovare la sua rete di oltre 12.800 uffici postali, ha evidenziato l’Ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani.