Putin a Roma. Il presidente russo ricevuto da Papa Francesco. Poi l’incontro con Mattarella e Conte. In serata vedrà anche Berlusconi

l presidente russo Vladimir Putin è arrivato questa mattina a Roma. La prima tappa della sua visita ufficiale in Italia è stata in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Putin è giunta a San Pietro con circa un’ora rispetto all’agenda prevista. L’udienza con il Santo Padre era stata, infatti, fissata per le 13.30. Al termine del colloquio Putin ha raggiunto il Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio il presidente russo sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte e, prima di lasciare l’Italia, oggi stesso, incontrerà anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.