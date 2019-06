Quattro alpinisti italiani travolti da una valanga in Pakistan. Si trovano oltre quota cinquemila e i soccorritori non potranno raggiungerli prima di domani

Quattro alpinisti italiani e tre pachistani, impegnati in una spedizione nel nord del Pakistan, sono stati travolti da una valanga. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, a quota 5.300 metri nella valle di Ishkoman Valley, nel distretto di Ghizer. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso che però non partirà prima di domani a causa delle condizioni meteo e della lontananza della base dal luogo dell’incidente.

BREAKING: An Italian expedition was hit by Avalanche in northern Pakistan this morning. At least four Italians and three Pakistanis reportedly swept away. Exact casualty figure unknown at the moment. https://t.co/eDArStmXXO pic.twitter.com/IhBZK1kmIN

— Everest Today (@EverestToday) 17 giugno 2019