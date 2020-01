Regionali, Zingaretti: “Siamo molto contenti del risultato del Pd. Oggi Salvini ha perso le elezioni. La maggioranza esce più forte e il governo rafforzato”

“Siamo molto contenti del risultato del Pd, mi sembra che il risultato del 4 marzo è alle nostre spalle, oggi Salvini ha perso le elezioni, il Pd è il pilastro fondamentale di un campo di forze intorno al quale costruire un campo contro una forza estremista come la Lega”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. “Dato straordinario – ha aggiunto il leader dem – anche perché abbiamo subito due scissioni. Ora vedremo i risultati definitivi ma mi sembra di poter dire che non si può che esprimere una grande soddisfazione”.

“Questo risultato – ha detto ancora Zingaretti – rafforza il governo perché Salvini ha tentato di dare una spallata al governo, si è voluto dare a questo voto un aspetto politico ma il tentativo è fallito. La maggioranza esce più forte, ora il governo deve rilanciare l’azione di governo su temi concreti: scuola, università, ripresa economica, tasse, lavoro. Una maggioranza che esce rincuorata e mi auguro con meno polemiche. Noi per due giorni ci siamo riuniti con tutti i gruppi parlamentari, ministri e sottosegretari per definire una agenda da offrire a Conte, ci sarà materia da discutere, la concretezza ora è una cosa importante, ora dobbiamo dimostrare che i problemi si possono risolvere”.