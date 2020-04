Ricoveri ancora in calo. I malati sono oltre 85mila. La curva resta stabile. 1.480 guariti e altri 766 decessi in 24 ore

Sono complessivamente 85.388 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento, rispetto a ieri di 2.339 contagi (erano 2.477). E’ il nuovo bilancio reso noto, questa sera, dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa dedicata all’emergenza Covid-19. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto quota 119.827.

Continuano a scendere i ricoveri in terapia intensiva: 4.068 con un incremento, sempre rispetto a ieri, di 15 ricoveri (giovedì erano 18). Di questi, 1.381 malati sono in Lombardia. Degli oltre 85mila contagiati, 28.741 sono ricoverati con sintomi – 201 in più rispetto a ieri – e 52.579 sono, invece, in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le vittime, sono 14.681, con un aumento, rispetto al bilancio diffuso ieri dalla Protezione civile, di 766 decessi (erano 760). Le persone guarite sono 19.758, 1.480 in più rispetto a giovedì quando se ne erano registrate 1.431.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi): i casi attualmente positivi sono 26.189 in Lombardia, 12.178 in Emilia-Romagna, 9.130 in Piemonte, 8.861 in Veneto, 4.909 in Toscana, 3.631 nelle Marche, 3.009 nel Lazio, 2.746 in Liguria, 2.352 in Campania, 1.949 in Puglia, 1.664 in Sicilia, 1.659 nella Provincia autonoma di Trento, 1.324 in Friuli Venezia Giulia, 1.301 in Abruzzo, 1.209 nella Provincia autonoma di Bolzano, 920 in Umbria, 744 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 144 in Molise.

“Per la fase 2 – ha detto Borrelli – al momento c’è una sola data, il 13 aprile, come annunciato dal presidente del Consiglio. L’organizzazione di questa emergenza è molto grande e c’è un comitato tecnico scientifico che ogni giorno si confronta per fare ogni tipo di valutazione. Quando conoscerò i dati degli esperti, potrò dare la mia opinione. Ogni decisione sulla realizzazione della fase 2 spetta al governo e al consiglio dei ministri. Io non mi permetto di anticipare cose che a me non sono note. Purtroppo oggi alcune mie parole sono state equivocate, avevo fatto un ragionamento dove le misure sarebbero state determinate in evoluzione della situazione, per questo motivo è difficile fare previsioni. Mi dispiace che sia stato schematizzato in un titolo”.