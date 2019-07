Roma è la Capitale della “pax mafiosa”. A spartirsi la piazza ci sono oltre centro tra cosche, clan e consorterie autoctone

“Una regia criminale” che parte da Roma e si ramifica in tutto il territorio laziale. Questo il quadro che emerge dal quarto rapporto sulle mafie della Regione Lazio, presentato quest’oggi allo spazio We Gil di Trastevere. Secondo la Regione, si tratta di tante mafie, “diverse, tradizionali e autoctone”, che operano in autonomia ma collaborano le une con le altre. Dallo studio, realizzato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2018 e oggi presentato dal governatore Nicola Zingaretti, le organizzazioni criminali e le reti corruttive si muovono da Roma a Latina, da Frosinone sino a Viterbo, e continuano a condizionare la vita di cittadini, degli operatori economici e degli amministratori locali.

“Sotto la lente di ingrandimento in questa quarta edizione – dice il presidente dell’osservatorio, Gianpiero Cioffredi – ci sono le indagini che hanno indebolito le ramificazioni di Cosa nostra catanese nel Lazio e le sentenze emesse contro il clan Rinzivillo di Gela, attivo anche a Roma. Non solo: nuovi elementi che confermano la graduale stabilizzazione delle cosche di ‘ndrangheta e la pervasiva presenza economica della camorra nella Capitale cosi’ come la trasformazione di alcune periferie metropolitane in laboratori di nuovi modelli criminali in cui avviene il contagio del metodo mafioso”.

Una situazione che è costantemente monitorata dagli investigatori che, operazione dopo operazione, provano a decifrare questi accordi, stipulati e rinnovati intorno alla storica “pax mafiosa”. Si tratta di 103 “famiglie”, cosche e clan, nonché consorterie autoctone, che hanno operato e operano in associazione fra loro commettendo reati aggravati dal metodo mafioso e con la finalità di agevolare l’organizzazione criminale di cui fanno parte. Gli indagati per associazione mafiosa nel 2018 sono 118, mentre gli indagati per associazione finalizzata al traffico di droga sono 965.

Le forze di Polizia, invece, nel 2018 hanno sequestrato nel Lazio 4800 Kg di droga. I boss gestiscono nella regione business che vanno dal narcotraffico, al riciclaggio, attraverso l’intestazione fittizia di beni e attività commerciali, dall’usura alle estorsioni a danno degli operatori economici della regione. Un dato significativo per il riciclaggio è quello riguardante le segnalazioni finanziarie sospette pervenute all’ufficio Uif di Bankitalia che arrivano a 9545 (di cui 7943 solo a Roma) collocando il Lazio al terzo posto dopo la Lombardia e la Campania.