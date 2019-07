Russiagate, Conte assolve Salvini al Senato: “Non ci sono elementi che possono incrinare la fiducia nei componenti del governo”. Ma avverte: “In futuro servirà più prudenza”

“La vicenda oggetto di questa informativa è al vaglio della procura di Milano. Queste sono le informazioni che sono in grado di fornirvi, non ho ricevuto informazioni dal ministro competente”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendo in Senato sul caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega. “Allo stato – ha aggiunto il premier – non ci sono elementi che possono incrinare la fiducia che nutro nei componenti del governo”.

“La nostra politica internazionale e la nostra collocazione – ha detto Conte – non sono state mai guidate da relazioni di singole forze politiche con forze politiche di altri paesi. La nostra relazione con la Russia è stata definita dai nostri interessi nazionali, interessi che tengono conto della nostra appartenenza alla Nato e all’Unione Europea. Mai nessuna forza politica che sostiene la maggioranza avrebbe potuto avere la possibilità di poter imprimere rapporti internazionali con singole forze politiche di altri paesi”.

“Il signor Savoini – ha aggiunto il presidente del Consiglio – non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo governo, risulta presente ad una missione ufficiale a Mosca. Savoini è stato invitato anche alle cena che la presidenza del Consiglio ha offerto al presidente russo Putin: al forum del pomeriggio alla Farnesina Savoini ha partecipato sui richiesta del signor Claudio D’Amico, consigliere del viceministro Salvini, e i miei funzionari non hanno questionato sull’invito in quanto Savoini risulta essere presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia: la presenza al Forum ha comportato l’automatico invito alla cena”.

“E’ stata organizzata direttamente dal Ministero dell’Interno – ha aggiunto il presidente del Consiglio riferendosi alla visita di Salvini a Mosca del 17 e 18 ottobre di Salvini – con la visita all’assemblea della Confindustria Russia, cui partecipava anche il signor Savoini. Gli eventi successivi hanno rivestito carattere privato. Salvini anche il 15 e 16 luglio era a Mosca per l’incontro con le controparti russe. In quell’occasione l’indicazione della delegazione era del ministero dell’Interno, e la delegazione comprendeva oltre a D’Amico anche Savoini”.

“Ribadiamo il nostro rispetto per il Presidente Conte, ma oggi non era lui a doversi presentare nell’Aula del Senato per rispondere all’informativa sul caso Russia-Lega”. Affermano in una nota i senatori del M5S motivando la loro assenza in Aula al momento dell’informativa del premier.