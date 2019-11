Salvini indagato ad Agrigento per sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio. L’inchiesta riguarda i migranti che ad agosto rimasero 19 giorni sulla Open Arms

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato iscritto nel registro degli indagati dai magistrati della Procura di Agrigento. Le ipotesi di reato sono di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio. La vicenda, come riporta il quotidiano la Repubblica, risale allo scorso agosto e riguarda il caso dei 164 migranti rimasti per 19 giorni a bordo della nave Open Arms, davanti alle coste di Lampedusa. Il fascicolo è stato già inviato a Palermo dove il procuratore Francesco Lo Voi, entro quindici giorni, dovrà inviarlo al Tribunale dei ministri. “Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza, l’onore dell’Italia? Per me è una medaglia! Rifarei e rifarò tutto” ha commentato in un post su Facebook l’ex ministro dell’Interno.

“Mi domando – ha poi aggiunto Salvini – se in Procura ad Agrigento non abbiano cose più serie di cui occuparsi. Usano denaro pubblico, prima o poi mi verrà voglia di chiedere conto di come lo usano. E’ la seconda, la terza, la quarta, la quinta inchiesta. Ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di fare, ho difeso i confini, inizio a essere stufo. Magari chiederemo conto a qualcuno di come utilizzano il tempo e il denaro che i cittadini italiani investono in giustizia perché temo che ad Agrigento e in Sicilia ci siano temi ben più gravi che rompere le scatole a Matteo Salvini”.