Salvini santo subito. Per l’ex sottosegretario Durigon il leader della Lega meriterebbe il Nobel per la Pace. “Ha difeso i diritti degli italiani ed evitato molte morti in mare”

“Se è vero che avevo proposto il Nobel per la pace a Salvini? Assolutamente sì e ne sono ancora convinto. Salvini ha difeso i diritti degli italiani ed evitato molte morti che avvenivano in mare. Anche ora potrebbe esser assolutamente candidato al Nobel per la pace, anche oggi col decreto sicurezza abbiamo evitato tante morti”. E’ quanto ha detto, a Un Giorno da Pecora, il deputato della Lega ed ex sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.