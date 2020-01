Salvini si manda a processo da solo. Via libera della Giunta delle immunità all’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti. Decisivi i voti della Lega

Via libera della Giunta delle immunità del Senato all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini con l’ipotesi di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Maurizio Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di Forza Italia e Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i “no”. I senatori della maggioranza (M5S, Pd e Italia Viva), come annunciato, hanno disertano il voto.