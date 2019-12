Scacco alla ‘ndrangheta. Oltre trecento arresti tra Italia, Svizzera, Germania e Bulgaria. In manette anche l’ex parlamentare Pittelli. Gratteri: “Coinvolti politici, professionisti e funzionari pubblici”

Maxi blitz dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia contro la ‘ndrangheta: sono 334 gli arresti nell’operazione “Scott-Rinascita” che ha disarticolato le organizzazioni operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d’asta, traffico di influenze e corruzione.

In 260 sono stati condotti in carcere, 70 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti al divieto di dimora. I provvedimenti, emessi dal Gip di Catanzaro, su richiesta della Dda, sono stati eseguiti in Calabria e in varie province della Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, nonché in Svizzera, Germania e Bulgaria. Eseguito contestualmente anche un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro.

“Le indagini – sottolineano gli investigatori – hanno consentito di ricostruire con completezza gli assetti di tutte le strutture di ‘ndrangheta dell’area vibonese e fornito un’ulteriore conferma dell’unitarietà della ‘ndrangheta, al cui interno le strutture territoriali (locali/’ndrine) godono di un’ampia autonomia operativa, seppur nella comunanza delle regole e nel riconoscimento dell’autorità del Crimine di Polsi”.

Tra gli arrestati nella maxioperazione anti-‘ndrangheta di questa mattina c’è anche Giancarlo Pittelli (nella foto), avvocato catanzarese ed ex parlamentare di Forza Italia che, spiegano gli investigatori, “avrebbe messo sistematicamente a disposizione dei criminali il proprio rilevante patrimonio di conoscenze e di rapporti privilegiati con esponenti di primo piano a livello politico-istituzionale, del mondo imprenditoriale e delle professioni, anche per acquisire informazioni coperte dal segreto d’ufficio e per garantirne lo sviluppo nel settore imprenditoriale”.

In carcere anche Pietro Giamborino, già consigliere della Regione Calabria, che “avrebbe intessuto legami con alcuni dei più importanti appartenenti alla ‘ndrangheta vibonese per garantirsi voti e appoggi necessari alla sua ascesa politica”, l’avvocato lametino Francesco Stilo e Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo Calabro. Ai domiciliari Filippo Nesci, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Vibo Valentia e comandante della polizia municipale del capoluogo. Nesci è ritenuto responsabile “di episodi di corruzione in favore di esponenti dell’associazione”. E’ finito in carcere Enrico Caria, ex comandante della polizia locale di Pizzo: avrebbe agito, in concorso tra gli altri con il sindaco Callipo, nell’interesse dei “Mazzotta”, egemoni sul territorio, adottando condotte per lo più omissive.

“Numericamente – ha commentato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri – è la seconda operazione dopo il primo maxiprocesso di Palermo di Falcone e Borsellino. L’epicentro è a Vibo, la famiglia dei Limbadi ma ci sono stati arresti in tutta Italia. L’indagine nasce il giorno del mio insediamento quando ho detto che dovevamo lavorare in modo radicale nei territori dove andiamo. Politici coinvolti, avvocati, commercialisti, funzionari pubblici, cancellieri del Tribunale, è tutta gente che aveva un lavoro, non aveva bisogno di mettersi al servizio dell’ndrangheta. Le cosche non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato, per farlo hanno bisogno di professionisti i quali si sono messi a disposizione”.