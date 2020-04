Si allarga l’inchiesta sulle case di riposo in Lombardia. La Guardia di finanza perquisisce il Pio Albergo Trivulzio

La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa aperta in seguito agli oltre 100 decessi, attribuiti all’epidemia di Coronavirus, avvenuti nella storica casa di riposo milanese. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dai giorni scorsi risulta indagato il direttore generale dell’Istituto, Giuseppe Calicchio, per epidemia colposa e omicidio colposo.

Gli inquirenti, secondo quanto apprendono le agenzie di stampa, stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza. Alcuni operatori sanitari hanno denunciato la mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, che sarebbero stati addirittura invitati a non indossare “per non creare allarmismi”. In una lettera, inoltre, una novantina di medici della struttura ha asserito che le mascherine sarebbero state invece messe a disposizione “a partire già dal 23 febbraio”.

Le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso a Milano nell’ambito della stessa inchiesta riguarda, oltre al Pio Albergo Trivulzio, anche altre residenze sanitarie assistite, come la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e un’altra Rsa di Settimo Milanese.