Squadristi in azione a Ostia. CasaPound impedisce alla Raggi di incontrare i commercianti del litorale. M5S: “E’ stata una vera e propria intimidazione”

“Oggi dobbiamo registrare l’ennesimo vile atto di squadrismo da parte di CasaPound nei confronti di Virginia Raggi. Come mostrato in un video, la sindaca di Roma è stata bersaglio non di una banale contestazione, ma di una vera e propria intimidazione da parte degli estremisti di destra. A lei va tutta la nostra solidarietà e l’invito a proseguire, se possibile con maggiore determinazione, il grande lavoro sin qui messo in campo in particolare per il territorio di OSTIA e per tutto il X Municipio”. E’ quanto affermano in una nota i parlamentari romani del Movimento 5 Stelle in merito a quanto è avvenuto a Ostia dove questa mattina la sindaca Virginia Raggi si era recata per un sopralluogo con i commercianti del litorale.

Il consigliere del X Municipio di Casapound, Luca Marsella, assieme ad alcuni commercianti, secondo quanto afferma la stessa organizzazione di estrema destra, ha impedito alla sindaca “di scendere dalla macchina e fare l’ennesima passerella ad Ostia”. “Venisse a confrontarsi con chi sta pagando questa crisi – scrive Marsella su Facebook -, con i negozianti, i ristoratori, le partite Iva. Siamo davvero stanchi, questo è solo l’inizio.

L’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Roma, Carlo Cafarotti, ha espresso alla Raggi “piena solidarietà e massimo sostegno”. “La situazione – aggiunge Cafarotti – è molto chiara e delicata: da una parte ci sono le istituzioni, che lavorano per le misure emergenziali, per i provvedimenti, per portare al Governo le istanze del tessuto produttivo in fatto di detassazione e supporto alle attività. Dall’altra c’è chi cavalca crisi e disperazione, con un cinismo spregevole. Sono quelli che vedono nelle nuove povertà un’occasione di disordine, che sventolano la bandiera del malcontento e cosi’ facendo colpiscono proprio le persone che millantano di difendere, cioè i più fragili. Questi signori si commentano da soli. A noi, invece, importano le persone. E per le persone continuiamo a lavorare”.