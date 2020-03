Superate le quattromila vittime e i 37mila contagi. Il Coronavirus ha fatto altri 627 morti in 24 ore. Borrelli: “Biocontenimento su tutto il territorio nazionale è una fake news da punire”

Sono 37.860 i contagi da Coronavirus, 4.670 malati in più rispetto a ieri (qui la mappa aggiornata). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 47.021. Il nuovo aggiornamento sull’emergenza Covid-19 è stato fornito nel corso della consueta conferenza stampa del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Sono 5.129 le persone guarite, 689 in più rispetto a giovedì (il dato era di 415). I deceduti sono 4.032 con un picco di ben 627 decessi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza, 381 in Lombardia e 109 in Emilia-Romagna. Degli oltre 37mila malati 2.655 sono in terapia intensiva, 16.020 ricoverati con sintomi, 19.185 in isolamento domiciliare. 206.886 i tamponi finora eseguiti.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 15.420 in Lombardia, 5.089 in Emilia-Romagna, 3.677 in Veneto, 3.244 in Piemonte, 1.844 nelle Marche, 1.713 in Toscana, 1.001 in Liguria, 912 nel Lazio, 702 in Campania, 555 in Friuli Venezia Giulia, 600 nella Provincia autonoma di Trento, 530 nella Provincia autonoma di Bolzano, 551 in Puglia, 379 in Sicilia, 422 in Abruzzo, 384 in Umbria, 257 in Valle d’Aosta, 288 in Sardegna, 201 in Calabria, 39 in Molise e 52 in Basilicata.

“Smentisco seccamente – ha detto Borrelli nel corso della conferenza stampa – che il Dipartimento (di Protezione civile, ndr) si starebbe preparando per dichiarare le condizioni di biocontenimento su tutto il territorio nazionale da metà aprile. E’ una fake news che circola, queste false notizie vanno punite, chi le mette in rete deve essere punito: sono destituite di ogni fondamento e sono anche allarmistiche”.

“Non sapremo mai quando sarà il picco, dicono gli esperti – ha spiegato ancora Borrelli -: si parlava ragionevolmente della settimana prossima o successiva, ma non c’è un dato scientifico. Ci sono tendenze o valutazioni. Le misure finora hanno dato risultati: il numero di persone positive è frutto della circolazione del virus precedente alla stretta e ci auguriamo che con misure attuali e che saranno prese ci permetteranno di fermare l’epidemia”.

“A noi non risultano difficoltà nelle terapie intensive. E’ evidente che ci siano attività impegnative e sostenute, che tutti i medici siano occupati e si lavori in modo sostenuto, ma a noi non risultano difficoltà” ha assicurato il numero uno della Protezione civile sottolineando che “quando gli ospedali devono alleggerirsi, fanno ricorso alla Cross (la struttura della Protezione civile che si occupa dei trasferimenti di pazienti in situazioni di emergenza, ndr) e fino ad ora tutte le richieste alla Cross sono state accolte. La Cross ha sempre funzionato e ce lo dice anche la Lombardia”.

“Stiamo lavorando con il ministro Boccia – ha aggiunto il capo della Protezione civile -, con i presidenti di Regione, con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per chiudere l’ordinanza per istituire la task force dei 300 medici che metteremo a supporto delle realtà regionali ne avranno bisogno. Entro stasera daremo corso all’organizzazione di questa task Force”.