Svelati i segreti della nostra mente. Nel libro “La tua mente può tutto” Italo Pentimalli spiega i meccanismi che regolano azioni e pensieri

“Tutto dipende dalla nostra mente e, più di ogni altra cosa, dobbiamo scoprire i meccanismi ‘segreti’ che regolano i nostri pensieri e le nostre azioni”. E’ questo il cuore del nuovo libro di Italo Pentimalli che dopo lo straordinario successo ottenuto con Il potere del cervello quantico, tradotto in varie lingue nel mondo e divenuto un bestseller con oltre 120.000 copie vendute, è in libreria con La tua Mente può tutto (Mondadori), confermandosi come uno degli autori più letti e apprezzati nel panorama italiano e internazionale.

Il nuovo libro ha battuto tutti i record di prevendita e registra al momento circa 20.000 copie vendute in pochi mesi, destinato così a diventare un nuovo caso editoriale. Italo Pentimalli, profondo conoscitore dei meccanismi della mente è da anni impegnato nel divulgare le potenzialità del metodo del Cervello Quantico e i benefici concreti che questo può portare, anche attraverso piccoli sforzi quotidiani. Autore e conferenziere nel 2004 fonda PiuChePuoi.it che ad oggi conta oltre 2 milioni di visitatori ogni anno e più di 460 mila membri. Italo Pentimalli è, quindi, il punto di riferimento in Italia per chi vuole utilizzare il potere del Cervello Quantico per migliorare la propria vita e raggiungere i propri obiettivi.

La tua mente può tutto, è un libro pensato come uno strumento alla portata di tutti per diventare finalmente padroni dei meccanismi inconsci che influenzano le nostre scelte, le nostre idee e i nostri risultati, scritto con uno stile scorrevole e di semplice comprensione.Cosa accadrebbe, infatti, se potessimo entrare nel codice segreto che regola nostra mente, prendendo pienamente il controllo di tutte le nostre scelte? “La conoscenza del codice segreto della tua mente – spiega Italo Pentimalli – ti aprirà strade e opportunità che fino ad un momento prima non riuscivi neanche a vedere. Inizierai a sentirti migliore e ad agire di conseguenza. Avrai più fiducia nelle tue capacità e le persone intorno a te se ne accorgeranno. Tenderai ad uno stato di centratura naturalmente, senza sforzo. Comprenderai come sbloccare le tue risorse innate ed entrerai nel flusso degli eventi in modo profondo e definitivo. Sentirai di sapere già, ad un livello profondo, la cosa più giusta per farti arrivare dove vuoi”.

L’obiettivo del libro è proprio questo: portare il lettore verso il pieno controllo di quello spazio in cui si compiono le sue decisioni e fargli comprendere, finalmente, il codice-sorgente della sua mente e agire attivamente sul proprio destino. “Che si tratti di trasformare un’idea in un progetto di vita, di raggiungere un importante risultato imprenditoriale o di ottenere la serenità che da sempre rincorri, poco importa. Senza conoscere quel codice – secondo l’autore – tutto viene lasciato al caso. Sì, perché l’evoluzione ci ha dotato di un cervello in grado di elaborare programmi che ci guidano a nostra insaputa. Dei veri e propri condizionamenti inconsapevoli che agiscono su tre livelli: mentale, emozionale ed energetico. Grazie alle scoperte più recenti nell’ambito delle neuroscienze, unite alla rilettura di antichi precetti delle filosofie orientali, con questo libro ho voluto donare al lettore un percorso suddiviso in tredici livelli in grado di fargli acquisire quei meccanismi inconsci che regolano il codice segreto della sua mente. Con un metodo semplice ma efficace gli consentirò di scardinare i vecchi programmi mentali disfunzionali”.

Insomma un libro indicato a tutti coloro che vogliono andare oltre. “Non sempre basta fare del proprio meglio – conclude Pentimalli – prima bisogna sapere cosa fare e poi fare del proprio meglio”.