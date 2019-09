Tassa sulle merendine, Conte: “Non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo”

“Non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti in merito al dibattito in corso, anche con il ministro Di Maio, sulla cosiddetta tassa sulle merendine. “E’ prematuro dire se decideremo di sì – ha aggiunto il presidente del Consiglio al suo arrivo a New York dove parteciperà ai lavori dell’Assemblea generale dell’Onu -, tra le ipotesi che ho ventilato c’è anche questa possibilità, un’iniziativa che rappresenta un nuovo approccio in termini di cultura alimentare e per la salute dei nostri bambini”. “L’Italia vuole un primato per quanto riguarda il Green new deal – ha aggiunto Conte -, vogliamo riorientare tutto il sistema produttivo. Questo non significa, ovviamente, tassare il nostro sistema produttivo per liberare risorse in direzione di un’economia circolare, significa però creare incentivi per riorientare tutto il sistema in questa direzione. Vogliamo una leadership nel mondo”.