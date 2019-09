Traffico di influenze. Indagato l’avvocato fiorentino Alberto Bianchi. Ex presidente di Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative di Renzi

Alberto Bianchi, avvocato fiorentino ed ex presidente della Fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda, è indagato dalla Procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. “L’avvocato Alberto Bianchi – ha confermato all’Ansa il suo legale, Nino D’Avirro – è indagato per una ipotesi di reato fumosa qual è il traffico di influenze per prestazioni professionali, a mio avviso perfettamente legittime. L’avvocato Bianchi ha messo a disposizione degli inquirenti la documentazione richiesta nella convinzione di poter chiarire al più presto questa vicenda che lo sta profondamente amareggiando”. La Guardia di Finanza, secondo quanto si è appreso, avrebbe perquisito l’ufficio dell’avvocato.