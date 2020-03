Trend ancora in calo. Diminuiscono i decessi e i contagi da Coronavirus. Aumentano i guariti. La Protezione civile: “Momento delicato. Non bisogna abbassare la guardia”

Sono complessivamente 57.521 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento, rispetto a ieri, di 3.491 nuovi casi (erano 3.612). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 74.386. Il dato è stato fornito, nel corso del consueto incontro con la stampa, dal Dipartimento della Protezione civile. Sono 9.362 le persone guarite, 1.036 in più rispetto a ieri (erano 894). Superati i 7mila morti, sono complessivamente 7.503, pari a 683 in più di ieri (erano 743). I malati più gravi e ricoverati in terapia intensiva sono 3.489 (93 in più rispetto a ieri), di questi 1.236 sono in Lombardia. Degli oltre 57mila contagiati, 23.112 sono ricoverati con sintomi e 30.920 sono quelli in isolamento domiciliare.

“Viviamo una fase di apparente stabilizzazione – ha detto il vice direttore della Protezione Civile, Agostino Miozzo (nella foto) – e crediamo che il numero di persone infette sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel paese: questo ci fa pensare che è indispensabile, se vogliamo vedere la curva stabilizzarsi e poi decrescere, mantenere le rigorose misure di contenimento e di distanziamento sociale. E’ un momento delicato, non bisogna abbassare la guardia altrimenti la curva potrebbe risalire”.