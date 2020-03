Un agente della scorta di Salvini contagiato dal Coronavirus. E’ in isolamento insieme ad altri colleghi. Nessuna misura precauzionale per il Capitano

Un agente in servizio nella scorta dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata confermata da fonti della Lega. Si tratta di uno dei poliziotti che segue il leader del Carroccio a bordo della seconda auto, quella che accompagna Salvini. Per il leader della Lega, al momento, non è stata disposta alcuna quarantena precauzionale, mentre l’agente contagiato e i suoi colleghi di turno è stato disposto l’isolamento. La Lega riferisce che Salvini non è entrato in contatto con il poliziotto.