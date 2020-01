Un cavillo salva la Nuvola di Fuksas. La Corte dei Conti aveva scovato 3,5 milioni di sprechi. Ma la competenza a decidere è del tribunale civile

Tutto come previsto. Grazie a un cavillo l’archistar Massimiliano Fuksas e cinque manager e consiglieri di Eur spa sono salvi. Dopo il pronunciamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione a settembre, che hanno ritenuto la società che gestisce il patrimonio immobiliare dell’Eur un’azienda privata, la Corte dei Conti non ha potuto ora far altro che mandare al macero il processo sulle parcelle d’oro per la Nuvola, riconoscendo il difetto di giurisdizione. Per cercare di recuperare i 3 milioni e mezzo di sprechi su cui hanno indagato gli inquirenti contabili sarà necessaria una causa davanti al Tribunale civile, ma l’azione è affidata alla stessa Eur spa e la strada appare tutta in salita.

La Corte dei Conti aveva contestato a Fuksas e a cinque ex presidenti, amministratori delegati e consiglieri della spa dell’Eur un danno erariale superiore ai 3,5 milioni, relativo all’attribuzione di vari incarichi professionali all’architetto che ha progettato il Nuovo centro congressi. In particolare era stato contestato il pagamento per la direzione artistica dell’opera, considerando tale attività già compresa nei precedenti incarichi. Per la Nuvola, inaugurata nel 2016 dopo 18 anni di calvario, per cui inizialmente era stato previsto un investimento di 200 milioni lievitato poi a 353, senza contare i contenziosi ancora aperti, gli inquirenti avevano battuto su una “duplicazione di attività e dunque di corrispettivi a carico delle pubbliche finanze”.

Denaro che era stato chiamato a risarcire per il 50% lo stesso Fuksas. La Cassazione, nonostante Eur spa sia per il 90% del Mef e per il resto di Roma Capitale, a settembre ha però ritenuto che non fosse competente a decidere la Corte dei Conti, non trattandosi di una società pubblica, considerando che svolge attività commerciale e non amministrativa. I giudici contabili non hanno così ora potuto far altro che dichiarare il difetto di giurisdizione. Se ne riparlerà davanti al Tribunale ordinario.

Ma i portafogli dell’archistar e dei manager intanto sono al sicuro. Il giorno dell’inaugurazione del centro congressi, rispondendo alle critiche della sindaca Virginia Raggi sugli sprechi, l’archistar dichiarò: “In realtà abbiamo risparmiato. In Italia non si parla di altro che di costi, non di cultura e di arte”. Poi sarà la stessa Corte dei Conti a specificare che sono stati proprio quei costi a mandare in crisi Eur spa. E la speranza di recuperare qualcosa con il processo disposto dalla magistratura contabile ora è pure svanita.