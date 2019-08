Un premier popolare. Parola ai lettori de La Notizia: ecco le tante buone ragioni per riproporre Conte

Sul giornale di oggi vi proponiamo solo una piccola parte dei tantissimi interventi dei nostri lettori sui diversi canali social di questo giornale, o inviati per e-mail. Giudizi accessibili a tutti, e in mezzo ai quali non mancano critiche anche dure al premier uscente, ma che sono in larghissima parte favorevoli a un prolungamento dell’esperienza di Conte a Palazzo Chigi.

Il Pd è resuscitato

Non perda l’uomo giusto

Questi resuscitati del Pd hanno presentato 5 punti su cui trattare con i 5S per fare un Governo mentre ne

basterebbe solo uno: fare Giuseppe Conte Presidente del Consiglio.

Vis Ivo – via Facebook

Ha svergognato Salvini

Super solo per questo

Salvini è stato un traditore viscido… Grazie presidente Conte per averlo svergognato davanti al Paese

intero!

Barbara Fedele – via Facebook

Nuovi proverbi

Non c’è uno senza due

Conte bis!

Nhona Flyghetton – via Facebook

Lezione da professore

Ma la Lega non ha capito

Signori fan di Salvini, la lezione che ha dato ieri Conte al vostro leader bugiardo non vi è servita a farvi

riflettere? Perché voi fan siete più presuntuosi di lui, e se non fosse stato così il minimo che dovevate fare è

prenderlo a schiaffi esattamente come martedì scorso ha fatto simbolicamente il premier. Ma tanto non c’è

peggior sordo di chi non vuol sentire, e a lavare “a capa o ciucc” si perde acqua e sapone.

Nunzia Argenziano – via Facebook

Abbiamo un gigante

Pure di umanità

Un gigante con uno spessore umano, politico e culturale di fronte a un nano dal vuoto cosmico come

Salvini. Grazie Giuseppe Conte per la lezione di dignità che ci hai offerto. Dignità che è sempre mancata

sulla scena politica. Altro che “con la cultura non si mangia”. Con la cultura si governa, e le crisi si

affrontano nelle sedi parlamentari, non nelle piazze e al Papeete beach!

Viviana Di Gennaro – via Facebook

Bastano solo due parole

Grazie Presidente

Grazie Presidente Giuseppe Conte.

Maira Mori

via Facebook

Equilibrato e coscenzioso

Bravo pure nel lasciare

Quello di Conte in Senato è stato un discorso giusto equilibrato e coscienzioso. Quello del “capitano” invece

senza essenza. E ho trovato Renzi equilibrato puntiglioso.

Andreina Cippitelli

via Facebook

Duello col Capitone

La differenza è abissale

Pessima figura di Salvini, palese differenza di stile, cultura e intelligenza. Conte avanti anni luce.

Luigi Raggi

via Facebook

Una Ferrari contro un’Ape

Che altro si può dire?

Conte una Ferrari, Salvini un’Ape Piaggio.

Rino Del Vecchio

via Facebook

Semplicemente grazie

E lo scrivo qui

Grazie Conte.

Laura Maffi – via Facebook

Persona eccezionale

Lo ritengo un Grande!

Il discorso di un gigante, di una persona eccezionale! Grande Giuseppe Conte!

Lore Miramonti – via Facebook

Asfaltare un pagliaccio

Lui sì che ce l’ha fatta

Conte contro Salvini: un gigante contro un pagliaccio. L’ha asfaltato.

Gian Paolo Rapone – via Facebook

Le accuse al vicepremier?

È stato troppo buono

Conte con Salvini è stato persino troppo raffinato. Un vero signore.

Chiara Battaglia – via Facebook

Ha bastonato un nano

Leader leghista spacciato

Un gigante (Conte) ha asfaltato un nano (Salvini) che ha risposto col solito comizietto in stile

CettoLaQualunque.

Valentina Nardi – via Facebook

Esprimo un desiderio

Che possa tornare

È caduta una stella in cielo, e io ho espresso un desiderio… Avere presidente Conte per tanti tanti anni.

Rosanna Mirto – via Facebook

È stato meraviglioso

Un vero signore

Un gran signore il Presidente Conte, persona meravigliosa.

Palmy Marino – via Facebook

Trasparente e deciso

Carroccio senza speranza

Dopo la sfiducia, Salvini ha fatto marcia indietro. Ma Conte gli ha precluso ogni via di fuga. Grande premier!

Finuccia Congi – via Facebook

Contro il Capitone

Una battaglia impari

Conte contro Salvini: un Gigante contro una nullità umana.

Patrizia Quattrocchi – via Facebook

Dobbiamo essergli grati

Aveva un ruolo difficile

Grande Conte. E grazie!

Germana Fox – via Facebook

Non c’è alcun dubbio

Ha ridicolizzato Matteo

Alla fine del discorso di Conte in Senato due scappellotti in testa glieli avrei dati a Salvini.

Carlo Virgo Cervoni – via Facebook

Si è dovuto dimettere

Che gran dispiacere

Grande Conte! Dispiace solo che si è dovuto dimettere.

Dorina Filippi – via Facebook

Uomo delle istituzioni

E l’ha dimostrato

Quello di Conte in Senato va definito un discorso da uomo di Stato.

Silvia Brugiotti – via Facebook

Intelligente ed elegante

È il mio presidente

Ognuno ha il leader che si merita: da una parte l’intelligenza, l’eleganza, la lealtà di Conte verso gli italiani.

Dall’altra un essere goffo che parla per slogan senza contenuti, l’emblema dell’ignoranza e della

nullafacenza, un essere privo di umanità che campa di politica da oltre 20 anni senza aver mai combinato

nulla, un traditore del popolo italiano che parla ad una Italia rancorosa e frustrata.

Prospero Golisciano – via Facebook

Promosso a pieni voti

Questo è il mio giudizio

Grande Conte.

Rossella Cipolletti – via Facebook

Pelo e contropelo

Povero leader leghista

Conte a Salvini gli ha fatto pelo e contropelo.

Jorge Juan – via Facebook

Siamo ad alto livello

Chi può negarlo?

Conte, una personalità di alto livello.

Francesco Della Monica – via Facebook

L’anno pugnalato

Perchè piace agli onesti

L’Italia onesta ama Conte. Gli altri lo hanno offeso anche martedì, prima delle dimissioni, fuori da Palazzo

Madama.

Lucy Scer – via Facebook

La penso come Di Maio

Un uomo raro

Conte, un Uomo raro.

Rosanna Nicolai – via Facebook

ConTe si va avanti

Per me va bene così

ConTe Presidente!

Claudio Ricciato – via Facebook

Un numero uno

Non mollare!

È stato e rimarrà il migliore premier che il Governo Italiano abbia avuto. Dai Conte, non mollare e scegli le

persone giuste perché anche in tanto marciume ce ne saranno. Forza presidente, abbiamo bisogno di

persone come te… non mollare!

Oreste Pastore – via Facebook

Lo dico con rammarico

Non ce lo meritiamo

Grande Presidente Conte! Ma gli italiani non ti meritano…

Federico Solari – via Facebook

Personaggio popolare

Di lui ci si può fidare

Forza Presidente Conte. Non sappiamo se ci saranno le condizioni per una prosecuzione della sua

esperienza a Palazzo Chigi, ma mi auguro che questo accada. Lei è una risorsa per i Cinque Stelle, ma anche

per il Pd – semmai nascerà un Governo giallororosso – visto che Zingaretti potrebbe contare su una persona

di comprovata serietà e valore. Una risorsa in ogni caso per tutti gli italiani. D’altra parte la sua capacità di

mediazione in Europa le è riconosciuta da molti, e credo che proprio in Europa si giocheranno molte delle

possibilità per il nostro Paese di uscire dall’attuale bassa crescita economica. In ogni caso mi auguro che

un’eventuale nuova maggioranza tenga conto di tutto questo.

Franco Perri – via e-mail

Finalmente uno statista

Ci mancava da anni

Conte, il primo statista dopo tanti anni di politica al bunga bunga.

Giancarlo Battistoni – via Facebook

Non politico e onesto

Una cosa rara al Governo

Conte, l’unico – anche se non uomo politico – almeno colto, serio e onesto. Cosa rara per la politica Italiana.

Vincenzo Ardovini – via Facebook

Lo dico in inglese

The best president

Sììììììììììììì, Conte deve restare. The best President!

Pietro Pugliese – via Facebook

Il Pd non sbagli

Piace agli italiani

Penso che Conte debba continuare a servire gli italiani. Il Pd non perda l’occasione semmai si farà un

governo con i 5S.

Rosanna Mirto – via Facebook