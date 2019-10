Vaticano, Bergoglio nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale della Santa Sede. Prenderà il posto di Dalla Torre

Papa Francesco ha nominato presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano l’ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone. Nel 2008 Pignatone è stato nominato dal Csm procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e nel marzo 2012 a capo della Procura della Capitale. Prenderà il posto del precedente presidente, Giuseppe Dalla Torre, che era in carica dal 1997. La sua nomina, a capo della giustizia vaticana, arriva in un momento molto difficile per la Santa Sede dopo le rivelazioni degli ultimi giorni su un nuovo scandalo finanziario che coinvolge dirigenti e alti prelati.