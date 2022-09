10 domande a Calenda e Richetti

Che il senatore di Azione Richetti abbia o meno molestato una donna è questione da lasciare agli accertamenti che verranno dopo. Registriamo, semplicemente, alcuni punti fondamentali: il leader di Azione Carlo Calenda ha deciso di rendere pubblico il nome della presunta vittima (o della presunta carnefice, secondo la visione del partito Azione) citando i pregressi giudiziari. Che questo sia un gesto più o meno corretto lo decideranno gli elettori, tenendo conto che Calenda ritiene di essere vittima di un attacco “politico” più che giornalistico a pochi giorni dal voto e tenendo conto che il senatore Richetti ritiene di essere vittima di un tentativo di affossamento della sua carriera.

Proviamo a spostare la discussione, riportandola su binari non giudiziari ma di opportunità. Del resto noi siamo il Paese che (giustamente, secondo il soggettivo parere di chi scrive) ha indagato nelle mutande di Silvio Berlusconi per anni, per dimostrare l’inaffidabilità di un presidente del Consiglio e per raccontare come un personaggio pubblico debba tenere una condotta privata all’altezza dei proprio propositi politici. Non è un fatto secondario.

Qualche domanda dunque a Carlo Calenda e Matteo Richetti, al di là della vicenda giudiziaria, attenendosi alle questioni di opportunità.