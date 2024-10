6 vantaggi delle strategie e canali di marketing digitale

Mettere in atto la strategia di marketing più adeguata è il miglior modo per far crescere il tuo brand: ecco 6 vantaggi.

Molto spesso nel processo di digitalizzazione dell’economia globale canali e strategie di marketing si intersecano ma il risultato non cambia, perché i brand sono in crescita grazie all’eCommerce e questo è un dato di fatto.

Conoscere i trend, le nuove e le tecnologie più datate per mettere in atto la strategia di marketing più adeguata è il miglior modo per far crescere il tuo brand, piccolo o grande che sia. Ecco 6 vantaggi delle strategie di marketing digitale.

Email marketing come strategia evergreen

Anche se potrebbe sembrare una strategia datata, sfruttare l’email marketing è un canale evergreen perché consente di costruire il network.

I vantaggi di questa strategia di marketing digitale sono diversi, perché avvicina gli utenti/clienti al servizio o prodotto offerto e crea un collegamento diretto che costruisce una profonda fiducia tra le parti.

Personalizzare la comunicazione per il marketing B2B e B2C

Prima di passare a una strategia ben definita è fondamentale comprendere la differenza tra B2B e B2C, per questo, affidarsi a una piattaforma di professionisti rappresenta sicuramente la soluzione più pratica.

Personalizzare il marketing significa rivolgersi a un target ben preciso, che può essere rappresentato da un pubblico variegato, utenti specifici o aziende di un determinato settore.

I vantaggi di questa strategia sono un maggior engagement (coinvolgimento), ma anche un funnel di conversione utente – cliente più elevato.

Il content marketing come strategia per migliorare il funnel di conversione

Ed è proprio il funnel di conversione a essere la bilancia che misurerà il tuo successo online. Un’altra strategia da usare a 360° riguarda sicuramente il content marketing, ossia la creazione di contenuti specifici per presentare il prodotto o il servizio attraverso stories sui social, articoli sui blog, ma anche video e FAQ.

I vantaggi sono diversi ma soprattutto, con questa strategia di marketing multicanale dei contenuti si riesce ad accrescere la “brand awareness”, ossia la consapevolezza dell’azienda.

Spia i tuoi competitor

Un esempio pratico di questa strategia sono i corsi online delle università telematiche, se andiamo a osservare nello specifico scopriamo che ognuno “spia” il suo competitor e cerca di offrire un servizio simile e migliorato.

Conoscere i competitor offre il vantaggio di poter giocare d’anticipo non solo nella strategia di marketing ma anche nei servizi offerti.

Sfrutta l’Intelligenza Artificiale ma non troppo

Quello che bisogna comprendere sull’Intelligenza Artificiale è che rappresenta un mezzo per migliorare la produttività ma non la soluzione.

Per esempio, l’IA è utilissima per creare contenuti scritti ma non bisogna copiare il testo uguale, perché i sistemi di controllo dei motori di ricerca rivelano il “plagio” e il contenuto viene penalizzato. Stesso discorso per i video.

Il vantaggio dell’IA riguarda il suo utilizzo per ottenere informazioni, effettuare brainstorming, ma anche avere a disposizione più idee da sviluppare.

Marketing Automation come semplificazione strategica

Questa è sicuramente la tecnica di marketing digitale più innovativa, perché consente di personalizzare al massimo le offerte per i clienti ma anche di ottimizzare tutte le attività di marketing.

I suoi vantaggi sono innumerevoli, è possibile offrire sconti su prodotti e servizi, informare i clienti sulle novità e creare offerte personalizzate.

