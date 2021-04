Il bollettino sul coronavirus di oggi 8 aprile

Il bollettino sul coronavirus del ministero della Salute di oggi 8 aprile con i dati dei nuovi positivi regione per regione. Ieri ci sono stati 13.708 nuovi contagiati, 627 morti e 20.927 guariti; il numero di tamponi effettuati è 339.939. Articolo in aggiornamento, clicca qui per rinnovare

Il bollettino sul coronavirus oggi 8 aprile

L’andamento dell’epidemia di coronavirus e la mappa dei contagi dicono quindi che:

Nel dettaglio della ripartizione regionale, il Veneto registra 1.241 contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 24 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi sono il risultato delle analisi di 44.878 tamponi, pari ad una incidenza del 2,76%. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 392.294, quello delle vittime a 10.861. Continua a scendere il numero dei soggetti attualmente positivi, 34.139, e si abbassa anche la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 2.268, -200 rispetto al picco registrato il 31 marzo scorso, e 30 in meno nel confronto con la giornata di ieri; in particolare, 1.947 (-28) sono i posti letti letto occupati nei reparti non critici, 321 (-2), quelli nelle terapie intensive. L’indice di contagio Rt in Veneto si è portato a 0,96. Diminuita anche l’incidenza sulla popolazione, a 161,3 ogni 100.000 abitanti

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,08% sul totale dei tamponi e del 12,1% sulle prime diagnosi. In Alto Adige invece ci sono 124 nuovi casi e 152 ricoveri, oltre che una vittima. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 76 tamponi pcr su 1.270 effettuati e 48 test antigenici su 10.429 eseguiti. Continua a calare il numero dei ricoveri, sceso in un giorno da 162 a 152, ma tornano a salire i pazienti covid in terapia intensiva (da 22 a 24). Attualmente 3266 altoatesini sono in quarantena.

Sale a 458 il numero di decessi in Basilicata a causa del Covid-19. Ieri sono stati registrati cinque decessi. Sempre ieri sono emersi altri 169 nuovi contagi a fronte di 1440 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata sono state registrate 91 guarigioni di residenti in Basilicata. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane stabili a 179, di cui 10 in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi salgono a 4.742 (+71), di cui 4.563 in isolamento domiciliare.

Sono 14.664 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 458 quelle decedute. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 179 (-9): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 23 in medicina interna Covid e 7 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 12 a 10. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 290.432 tamponi molecolari, di cui 267.540 sono risultati negativi, e sono state testate 172.219 persone.

I nuovi casi di coronavirus in Italia

Si registra ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, oggi 338, 19 meno di ieri secondo i dati della Regione. Salgono invece da 42 a 44 i pazienti nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 172 nuovi positivi 290 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 4.334, 125 meno di ieri. Sono stati analizzati 3.479 tamponi e 4.923 test antigenici. Il tasso di positività è del 2 per cento sul totale (ieri 1,38) e del 4,9 sui soli molecolari (ieri 3,5).

“I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 219 (-5 rispetto a ieri). Di questi, 37 pazienti (+1 rispetto a ieri) necessitano di terapia intensiva”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.341”. Intanto sfiorano il milione, per la precisione sono 996.486, le somministrazioni dei vaccini contro il coronavirus effettuate in regione Campania.

A ricevere la prima dose sono stati 723.229 cittadini, mentre in 273.257 hanno raggiunto l’immunizzazione. A fornire il dato è l’Unità di crisi della Regione che nel bollettino quotidiano segnala, in dettaglio, le somministrazioni ricevute dalle diverse ‘categorie’ di cittadini ricordano che “per molte è ancora aperta la piattaforma per le adesioni”.

In Sicilia invece i dati relativi ai casi di Covid-19 del comune di Cinisi sono da zona rossa. Secondo quanto scrive l’Asp di Palermo si è osservata un’incidenza di 259/100.000 abitanti. Dati che sono stati comunicati alla Regione che potrebbe decidere per la zona rossa anche nel Comune. “Al momento i positivi sono 51 di cui 31 in più nelle ultime settimane – dice il sindaco Giangiacomo Palazzolo – L’impressione e che i contagi siano in crescita”. Il sindaco che con un’ordinanza aveva chiuso le scuole le ha dovuto riaprire seguendo le direttive imposte dal governo nazionale.

Il bollettino del coronavirus di ieri, 7 aprile 2021

Il bollettino sul coronavirus di ieri 7 aprile riportava 13.708 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.762 di ieri. Il numero di tamponi effettuati era di 339.939 (contro i 112.962 di ieri). Il numero di decessi era il più alto da molti mesi ed è pari a 627 contro i 421 del giorno prima. L’indice di positività era sceso al 4% (il giorno primaera al 6,9%).

Il 7 aprile è diminuito il numero di ricoverati, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Nel primo caso la decrescita è stato pari a 21 unità (ieri era stato di 552), portando il totale a 29.316; nel secondo caso la diminuzione è stata di 60 unità, numero molto superiore a quello del giorno prima (6). Il totale attuale in terapia intensiva ieri era di 3.683 unità.