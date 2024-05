Toti sarà interrogato venerdì dai pm di di Genova

Sarà interrogato venerdì in Procura a Genova il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, finito martedì scorso agli arresti domiciliari, con l’accusa di corruzione, nell’ambito della maxi inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Dda genovese.

Questa mattina nel carcere di Marassi, dove è detenuto da martedì, verrà invece interrogato l’ex presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale e attuale ad di Iren, Paolo Emilio Signorini. Sono infine previsti per la giornata di sabato gli interrogatori del capo di gabinetto del presidente Toti, Matteo Cozzani, e dell’imprenditore genovese Aldo Spinelli.

Sequestrati 220mila euro in contanti a casa di Spinelli

Intanto, la Guardia di Finanza ha trovato e sequestrato 220mila euro in contanti durante la perquisizione nell’abitazione dell’imprenditore Aldo Spinelli, da ieri agli arresti domiciliari. Nell’abitazione dell’imprenditore è stato trovato e sequestrato anche denaro in valuta estera: 20mila dollari e cinquemila sterline. In casa dell’ex presidente di Genoa e Livorno sono stati rinvenuti anche tre fucili da caccia e due fucili ad aria compressa che erano stati denunciati dalla suocera nel 2015 ma non da Spinelli.

Castellone: “Siamo davanti ad una nuova Tangentopoli”

“È sotto gli occhi di tutti che c’è una questione morale ed etica che va affrontata. Siamo davanti ad una nuova Tangentopoli: dalla Liguria alla Puglia, da Palermo a Palma Campania, ormai gli scandali e gli arresti interessano tutte le forze politiche tranne il Movimento 5 Stelle che non è mai stato coinvolto in indagini per corruzione o voto di scambio o associazione mafiosa” ha detto ad Agorà la Vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone.

“Le dimissioni di Toti – ha aggiunto la Vice Presidente del Senato – sono necessarie non solo per una questione di opportunità politica, ma anche e soprattutto per una questione di etica e di responsabilità visto che un Presidente di Regione sospeso rischia di tenere bloccata una intera. Di fronte a tutti questi scandali e a questi fatti gravi, la maggioranza continua ad indebolire gli strumenti a disposizione della giustizia e a mettere in dubbio il lavoro della magistratura”.

