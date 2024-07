ll Bestiario della settimana – “Ti piace il teatro? Allora sei gay”. L’ultima follia di Elon Musk. E l’editrice… Giubilei

Se ti piace il teatro sei gay

La figlia transgender ha fatto saltare i nervi a Elon Musk, lo straricco americano che piace così tanto alla destra di casa nostra e di casa loro. L’uomo che aveva comprato Twitter trasformandolo in X evocando il feticcio della libertà ha cominciato a sparare contro il figlio Xavier – ora Vivian – dichiarandolo “morto” per la sua scelta. Poi su X ha scritto: “Xavier è nato gay e leggermente autistico, due caratteristiche che contribuiscono alla disforia di genere. Lo sapevo da quando aveva circa 4 anni e sceglieva i vestiti da farmi indossare come una giacca e mi diceva che erano “favolosi!”, così come il suo amore per i musical e il teatro. Ma non era una ragazza”. Occhio ad andare in teatro, si diventa gay.

L’editrice Francesco Giubilei

Surreale scenetta televisiva. Protagonista l’editore Francesco Giubilei, ultimamente assurto a profeta culturale di Meloni e compagnia cantante. Parlando di Kamala Harris, Giubilei la definisce “candidato”. In studio lo correggono: candidata. “Mi sento più a mio agio col maschile”, dice Giubilei. Peccato che sia così poco a proprio agio con la lingua italiana. Come dice giustamente l’account grande_flagello su X: “E allora vai di piloto, farmacisto, autisto, baristo e giornalisto!”. Brava, Giubilei.

La priorità in Liguria dopo l’arresto di Toti

La consigliera regionale ligure Sonia Viale (Lega) ha presentato un quesito in consiglio regionale contro Google Translate, “colpevole” di non tradurre correttamente la lingua ligure. “Se si prova a inserire nell’applicazione frasi in Italiano da tradurre in Ligure, vengono fuori traduzioni inventate o in una lingua che nessuno ha mai parlato in Liguria”. Occhio che ora cade la Giunta per questo.

L’originalità di TeleMeloni

Comunicato stampa della Rai sul nuovo programma “Se mi lasci non vale” in onda la prossima stagione: “Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia […] Una vera e propria scuola per coppie, un corso di educazione sentimentale”. Si tratta evidentemente della copia del fortunato programma Temptation Island in onda sulle reti Mediaset. Ma la Rai del nuovo corso, si sa, ci tiene a fare sempre brutta figura e quindi ha scelto come “educatore sentimentale” Luca Barbareschi, secondo il quale le denunce di molestie delle attrici servono “a farsi pubblicità”. E semmai è vero il contrario: “Non ho mai avuto bisogno di trucchi per scopare. Ma mi è capitato di dire “Amore, chiudi le gambe, interessante ma ora parliamo di lavoro”.

Come lotta Pino Insegno

“Polemiche? Non le ho mai ascoltate, ho risposto coi numeri”, dice il conduttore (nonché amico dei Fratelli d’Italia) Pino Insegno. Ma la sua trasmissione Reazione a catena con la sua conduzione ha perso appeal e ascolti, in calo di 3/4 punti (anche nelle puntate senza Europei). Ed è già reduce dal flop del Mercante in Fiera.

A proposito di Casapound e di Delmastro

Come racconta Alekos Prete su X il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, partecipò, insieme al picchiatore Francesco Polacchi, alla conferenza organizzata nel 2019 dal circolo di CasaPound Asso di Bastoni, dove pochi giorni fa è stato aggredito il giornalista de La Stampa Andrea Joly. Sempre Delmastro alla festa nazionale di CasaPound a Verona disse testualmente: “Grilli, grillini e pentastellati, vi vogliamo cercare nelle vostre case”. Ce l’aveva con i “grillini eterodiretti da Mattarella”.

Ancora a proposito di CasaPound e la Lega

È passata sotto traccia la notizia che la Lega ha ritirato la tessera a Igor Bosonin, 46 anni, uno dei quattro uomini accusati di aver aggredito sabato il giornalista Andrea Joly. Candidato nel 2018 come sindaco di Ivrea per CasaPound si era tesserato al Carroccio come sostenitore e non come militante (il partito prevede un doppio grado di tesseramento). Chissà se Salvini la vede la matrice.