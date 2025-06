Terrore all’alba nel cuore del quartiere CityLife, dove l’insegna del grattacielo Generali ha subito un cedimento parziale, collassando su se stessa. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:45 di lunedì mattina e ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Il grattacielo in questione, alto 192 metri e progettato dall’archistar Zaha Hadid, ospita la sede milanese del gruppo assicurativo Generali. L’insegna danneggiata – una struttura tubolare alta circa 15 metri posizionata sulla sommità dell’edificio – ha improvvisamente ceduto, destando allarme tra i residenti e i lavoratori della zona.

Terrore all’alba a Milano: collassa l’insegna del grattacielo Generali a CityLife

In pochi minuti l’area alla base della torre è stata transennata, mentre la fermata “Tre Torri” della linea metropolitana M5 e l’adiacente centro commerciale sono stati chiusi per precauzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con quattro mezzi, supportati dalla Polizia locale, per avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici di Generali insieme ai pompieri, il rischio di una caduta verticale dell’insegna sembrerebbe scongiurato: il crollo parziale, infatti, si starebbe sviluppando all’interno del perimetro del terrazzo sommitale della torre. Tuttavia, le verifiche strutturali proseguono senza sosta per accertare le cause precise dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile cedimento delle travi d’acciaio interne alla struttura.

La situazione rimane sotto stretta osservazione anche in relazione alla riapertura dell’accesso pedonale alla zona e della stazione della metropolitana, chiusa in via cautelativa. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza potrebbero proseguire per tutta la giornata.