Meteo, sull'Italia è in arrivo il caldo africano che anticipa l'estate: al centro-nord si sfioreranno i 35 gradi.

Dopo essersi fatta desiderare a lungo, la bella stagione sembra ormai alle porte. Anche se per l’inizio ufficiale dell’estate c’è ancora tempo, guardando al meteo dei prossimi giorni la sensazione è che ci troveremo di fronte a giornate tipiche di giugno inoltrato. Nelle prossime ore, infatti, è atteso un anticiclone dai connotati estivi che porterà la prima vera ondata di caldo stagionale, con temperature destinate a superare i 30 gradi.

Entro domenica, come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, le colonnine di mercurio faranno registrare valori fuori stagione in diverse regioni, soprattutto al Centro-Nord. Secondo gli ultimi modelli meteorologici, La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre i 31 gradi saranno raggiunti in gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio.

L’ondata di calore aumenterà progressivamente giorno dopo giorno fino a raggiungere il suo apice nel corso della prossima settimana. Stando alle previsioni, la giornata più calda dovrebbe essere quella di mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale.

Meteo, sull’Italia è in arrivo il caldo africano: al centro-nord si sfioreranno i 35 gradi

In quella giornata, Piacenza, Cremona e Mantova potrebbero registrare temperature fino a 35 gradi, mentre Alessandria, Asti, Florence, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34 gradi. Si tratta di valori fino a 6-7 gradi superiori alla media del periodo.

Al Sud continuerà a prevalere il bel tempo, anche se le temperature saranno leggermente più contenute. Di fronte a questo repentino aumento del caldo, Tedici invita comunque a seguire alcune semplici raccomandazioni per proteggere le persone più fragili: tutelare le fasce più a rischio, in particolare gli anziani, più vulnerabili agli sbalzi termici improvvisi; assicurarsi che restino al fresco e ben idratati; utilizzare una protezione solare elevata, soprattutto per i bambini, considerando che i raggi solari di fine maggio possono essere intensi quanto quelli di fine luglio; bere molta acqua ed evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.