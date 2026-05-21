Accessi abusivi ai sistemi informatici dei magistrati: la Procura di Milano esegue perquisizioni domiciliari e informatiche

Questa mattina la Procura di Milano, d’intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha eseguito diverse perquisizioni domiciliari e informatiche nell’ambito di un’indagine nata dopo una denuncia relativa ad accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati attraverso il sistema ECM, installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.

Come si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola, “tali accessi risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino”, al quale appartiene un tecnico ministeriale attualmente indagato.

“Gli accertamenti investigativi si sono resi necessari poiché, dai primi riscontri, è emerso che le intrusioni informatiche sarebbero avvenute attraverso la forzatura del sistema, resa possibile dal possesso delle credenziali di amministratore”, prosegue il comunicato.

Accessi abusivi ai sistemi informatici dei magistrati: la Procura di Milano esegue perquisizioni domiciliari e informatiche

“I soggetti perquisiti disponevano infatti di tali credenziali in virtù di contratti di assistenza informatica stipulati dal Ministero con aziende esterne”, puntualizza ancora il procuratore Viola. “Le perquisizioni si sono svolte in modo partecipato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive. Le analisi forensi sui dispositivi sequestrati sono tuttora in corso”, conclude la Procura di Milano.

A portare il caso all’attenzione pubblica, come ricorda l’Ansa, era stato un servizio trasmesso dalla trasmissione Report.