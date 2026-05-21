Brutto risveglio a Napoli a causa di un terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nei Campi Flegrei, verificatosi all’alba. La scossa è tra le più forti registrate da quando il bradisismo è tornato a intensificarsi nell’area ed è stata avvertita distintamente in tutta la provincia partenopea.

Secondo quanto accertato dagli esperti, il sisma è stato registrato a una profondità di 3 chilometri. Per intensità e durata ha ricordato quello del 30 giugno dello scorso anno, il più violento degli ultimi quarant’anni, quando si raggiunse la magnitudo 4.6.

Come si legge nel comunicato del Dipartimento della Protezione Civile, “la scossa è stata avvertita dalla popolazione e sono in corso le verifiche su eventuali danni”. Nella nota si precisa inoltre che “dalle ore 5.50 di stamane, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento di magnitudo maggiore registrato in mare e pari a 4.4”.

In seguito al terremoto, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile “si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile”.

Dopo il sisma, Anas ha immediatamente attivato i protocolli previsti per le verifiche delle infrastrutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, il personale sta effettuando controlli lungo le strade statali 7 Quater “Domitiana”, 686 “di Quarto”, 162dir “del Centro Direzionale”, 162 NC “Asse Mediano”, 7bis “di Terra di Lavoro” e 268 “del Vesuvio”, nei territori comunali di Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania e Napoli.