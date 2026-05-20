A Roma visita in notturna al Colosseo di Meloni e Modi

Roma, 2 mag. (askanews) – Visita in notturna al Colosseo di Meloni e Modi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il premier indiano Narendra Modi, arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì in Italia per una visita di Stato.I due hanno visitato in notturna il Colosseo. “Benvenuto a Roma, amico mio”, ha scritto la premier in inglese su X. Fra gli accordi annunciati dai due Paesi, quello di “superare l’obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029, con particolare attenzione a difesa e aerospazio, tecnologie pulite, macchinari, componenti automobilistici, chimica”.