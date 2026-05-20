Flotilla, inizia lo sbarco degli attivisti e l’Italia resta in silenzio: nessuna condanna a Israele

Nessuna condanna. Neanche stavolta. Solo un timido invito a liberare gli attivisti della Flotilla, o almeno quelli italiani, al più presto. Questa è la reazione del governo italiano e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di fronte al nuovo abbordaggio da parte della Marina israeliana, che ha fermato tutte le imbarcazioni della Flotilla, trattenendo anche 29 italiani, tra cui il deputato M5s Dario Carotenuto. Nessun altro segnale dal governo, con il silenzio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che prosegue nonostante gli inviti delle opposizioni a condannare l’operato di Tel Aviv.

Lo sbarco del primo gruppo di attivisti è iniziato nel porto di Ashdod, come riferito in una nota dalla Farnesina. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare in giornata, intanto i funzionari dell’ambasciata italiana a Tel Aviv sono in contatto con le autorità del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare e agevolare la ripartenza verso l’Italia. Secondo quanto emerge, gli attivisti dovrebbero essere trasferiti in una struttura dove avverranno le identificazioni prima di poter ripartire.

Inizio lo sbarco degli attivisti della Flotilla, dal governo italiano nessuna condanna

Di fronte al nuovo abbordaggio israeliano, 87 attivisti della Global Sumud Flotilla che sono stati fermati in mare hanno iniziato uno sciopero della fame. La Flotilla ha affermato in un post su X che, per la seconda volta in tre settimane, l’esercito israeliano ha “rapito i loro compagni in acque internazionali”. La Flotilla ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti e ha invitato i governi a condannare quello che viene definito come un “atto di pirateria”.

La condanna, però, arriva da ben pochi governi. E tra questi non c’è, sicuramente, quello italiano. Anche l’ultima nota della Farnesina conferma una presa di posizione tiepida dell’esecutivo: il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha “avuto nella notte diversi contatti con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar”, viene spiegato.

Ma come emerge dalla nota non c’è stata alcuna condanna, soltanto un invito a liberare gli attivisti italiani: “Tajani – scrive la Farnesina – ha insistito perché i cittadini italiani, fra cui un parlamentare della Repubblica e un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto, insistendo perché vengano tutelati l’incolumità e i diritti di ogni singolo attivista”. Una posizione ben diversa rispetto a quella presa da altri governi, come nel caso del presidente sudcoreano, Lee Joe Myung, secondo il quale l’azione israeliana ha “oltrepassato il limite” detenendo dei cittadini del suo Paesi per motivi non validi secondo il diritto internazionale.