A Napoli crolla nella notte la “Vela rossa” di Scampia, nessun ferito

Napoli, 20 mag. (askanews) – A Napoli nella notte è crollata la “Vela rossa” di Scampia, disabitata e in fase di demolizione. Non si segnala nessun ferito, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei moduli specialistici USAR (Urban Search and Rescue) con le unità cinofile per l’ispezione delle macerie e la ricerca di eventuali dispersi.Per ragioni di sicurezza sgomberati alcuni alloggi vicini, evacuate 47 famiglie. Le squadre sono tuttora al lavoro con escavatori per operazioni di messa in sicurezza dell’area.