Flotilla, Adalah: “Gravi episodi di violenza contro gli attivisti”

Roma, 21 mag. (askanews) – “Abbiamo sentito molte testimonianze di gravi episodi di violenza”: lo denuncia Suhad Bishara, del centro legale Adalah, dopo aver incontrato e fornito consulenza legale agli attivisti della flotilla umanitaria diretta a Gaza, trattenuti nel porto della città di Ashdod, nel Sud di Israele, dopo l’intercettazione delle imbarcazioni da parte della Marina militare. “Siamo riusciti a fornire consulenza legale a molti di loro, ma non a tutti. Purtroppo, molti hanno affrontato le udienze senza alcuna consulenza legale. Abbiamo sentito raccontare molti episodi di violenza. Sappiamo che almeno due partecipanti sono stati ricoverati in ospedale per ricevere cure mediche; entrambi sono stati colpiti da proiettili di gomma”, racconta la direttrice legale ad Afp. “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni relative a possibili fratture alle costole. Abbiamo incontrato persone con un sacco di dolori, altre con sospetta fratture alle costole che non riuscivano a respirare bene”, aggiunge. “Al termine delle udienze, al momento vengono tutti trasferiti in un centro di detenzione di Ktziot nel Negev. Domani (oggi, ndr) compariranno davanti a un tribunale di custodia cautelare, dove un giudice confermerà il proseguimento della loro permanenza in custodia fino alla loro espulsione, che spero abbia inizio già domani”, conclude.
Leggi anche
La lotta alla mafia di Meloni & C. segnata dalle contraddizioni
21/05/2026 11:27