Energia, Dombrovskis: Richieste Italia? Valutiamo, ma serve prudenza

Bruxelles, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea sta effettivamente valutando quali opzioni di politica economica ci siano sul tavolo per intervenire sulla crisi dei prezzi dell’energia, sulla base delle sollecitazioni giunte dall’Italia e anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma al tempo stesso ribadisce che oggi i margini di bilancio sono limitati e che serve “prudenza” sui conti pubblici nei paesi maggiormente indebitati, come Italia e Francia. Lo ha affermato il Commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche di primavera.”Effettivamente stiamo valutando le opzioni di politica economica rispetto alla nostra risposta alla crisi sull’energia, quali elementi possano essere sul tavolo. Non reitererò il messaggio sul fatto che le misure devono essere temporanee e mirate, ma sì, stiamo facendo alcune valutazioni su cosa possa essere fatto”, ha detto.”Ovviamente – ha aggiunto Dombrovskis – in generale abbiamo margini di bilancio più limitati di quelli che avevamo durante la crisi precedente e questo richiede quindi anche prudenza di bilancio, specialmente per i paesi più indebitati”.