Italia nella morsa del caldo estremo, ma nei prossimi giorni in arrivo temporali e un possibile cambio di rotta nel weekend

L’ondata di calore che sta investendo l’Italia non dà tregua. L’anticiclone africano Pluto continua a dominare lo scenario meteorologico del Paese, mantenendo temperature estreme da Nord a Sud con picchi costantemente superiori ai 34-36°C. Un caldo anomalo che ha fatto schizzare lo zero termico a quota 5100 metri nella giornata di sabato 28 giugno, un livello eccezionalmente elevato per il periodo.

Ma all’orizzonte si intravede un possibile cambiamento. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, l’anticiclone mostra i primi segnali di cedimento, e già nei prossimi giorni potrebbero verificarsi fenomeni di instabilità, in particolare al Nord. Il mese di giugno si concluderà dunque all’insegna della canicola africana, ma il cielo potrebbe presto cambiare volto.

Lunedì 30 giugno il sole continuerà a splendere su gran parte del Paese, ma nel pomeriggio le prime avvisaglie di un cambiamento arriveranno con temporali sparsi sulle Alpi, in successivo spostamento verso le alte pianure del Nord. La nuvolosità aumenterà progressivamente, rendendo la serata opprimente e carica di umidità.

Martedì 1 luglio sarà una giornata di contrasti: mentre il Centro e il Sud continueranno a fare i conti con un caldo estremo e cieli sereni, al Nord l’atmosfera diventerà instabile, con temporali anche in pianura e possibilità di grandinate. Instabilità pomeridiana è attesa anche per mercoledì 2, in particolare sulle aree montuose del Settentrione e lungo l’Appennino centrale.

La svolta potrebbe arrivare nel weekend del 5-6 luglio, quando una perturbazione atlantica potrebbe fare breccia nel Mediterraneo centrale, scalzando l’Anticiclone Pluto e riportando una maggiore variabilità atmosferica su buona parte della Penisola. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, si prevede un break temporalesco più marcato, accompagnato da un generale calo termico.

Per ora, tuttavia, le regioni centro-meridionali resteranno saldamente sotto l’influsso dell’alta pressione africana, con giornate torride e temperature ben al di sopra della media stagionale. L’eventuale arrivo del fronte atlantico potrebbe rappresentare la fine della prima grande ondata di calore dell’estate, ma per la conferma definitiva sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.